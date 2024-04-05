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В Приморье за год выросла численность дальневосточных леопардов

5 апреля 2024 10:06
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В Приморье за год выросла численность дальневосточных леопардов

Численность дальневосточных леопардов в России за 2023 год выросла до 129 взрослых особей. Об этом 4 апреля сообщили на сайте национального парка «Земля леопарда».

«В ходе исследования, проведенного учеными дирекции заповедников «Земля леопарда», количество фиксируемых особей в дикой природе выросло уже до 129. За последний год также родилось не менее 14 котят леопарда», — отметили там.

При этом популяция растет не только количественно, она расширяет свой ареал за пределы охраняемых территорий. Данные удалось получить благодаря самой большой в России сети фотомониторинга, которая состоит из более 420 фотоловушек.

«Рост популяции, не так давно находившейся на грани полного исчезновения, — это результат самоотверженных усилий многих российских специалистов, в первую очередь тех, кто сражается за сохранение биоразнообразия «в первых рядах», на заповедных территориях. Мы продолжим работать над сохранением естественной среды обитания, бороться с пожарами и браконьерством», — подчеркнул директор нацпарка «Земля леопардов» Виктор Бардюк.

Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. Вид занесен в Красную книгу России. Еще в начале 2000-х в мире насчитывалось всего около 35 особей, пишут "Известия".

Фото: pxhere.com

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