В Приморье уничтожат более 22 т икры лосося

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22,4 т лососевой икры с севера Камчатки уничтожат в Приморье из-за обнаружения в ней кишечной палочки. Об этом сообщает местное издание «Кам 24» в четверг, 21 сентября.

«В ходе лабораторных испытаний специалистами приморской межобластной ветеринарной лаборатории в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки», — рассказали в в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что заморозка продукции останавливает развитие патогенной микрофлоры, однако при последующей разморозке бактерии кишечной палочки снова активизируются. Погибают они только при тщательной термической обработке, которую невозможно провести в случае с икрой, поскольку это испортит продукт.

«Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований. Продукция должна быть изъята из оборота», — добавили в ведомстве.

При этом в управлении подчеркнули, что на корм животным подобную продукцию направлять тоже запрещено. Издание KamchatkaMedia отметило, что партия икры с патогенной микрофлорой относилась к продукции, заявленной на экспорт в КНР, Республику Корея, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС. В рамках проверки, назначенной государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция исследовалась на 32 показателя — радионуклиды, токсичные элементы, микробиологические показатели, паразитарную чистоту и другие нормативы, пишут "Известия".