В преддверии саммита БРИКС в Казани вырос спрос на переводчиков и водителей

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На этой неделе в Казань прибыли первые участники саммита БРИКС, который стартует 22 октября.

В рамках подготовки к этому крупнейшему международному форуму рестораны разрабатывают новое меню, а организаторы набирают сотрудников со знанием иностранных языков, администраторов, водителей и другой персонал. Причем работодатели готовы им платить больше, чем тем, что не принимает участия в саммите.

Как рассказала руководитель пресс-службы российского сервиса по поиску работу и подбору персонала в ПФО Альбина Султанова, за последние два месяца в городе на 33% вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Как ожидается, из Китая в Казань прибудет самая большая делегация – более 900 человек.

Двуязычных специалистов ищут также в рестораны и кафе Казани, там вводят меню на иностранных языках, адаптируют блюда под зарубежных участников.

Для работы с иностранными гостями, которые не владеют английским и китайским языками, персонал обучили работе с электронным переводчиком.

Участников и гостей саммита БРИКС разместят в отелях, которые сейчас обновляют. Строятся и более 20 новых гостиниц. Журналистов, волонтеров, организаторов и персонал, работающий на саммите БРИКС, поселят в многоквартирных домах в казанском микрорайоне "Гаилэ". Работать на форуме будут более 800 добровольцев, сообщает ГТРК "Татарстан".

Встреча лидеров стран межгосударственного объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия с 1 января нынешнего года занимает пост председателя организации, пишет Смотрим.