В Петербурге могут повысить штрафы за стоянку, они стали дешевле парковки

Власти Санкт-Петербурга обсуждают повышение штрафов за неоплату парковки из-за ценового парадокса – сейчас они обходятся дешевле, чем 10-часовая стоянка на загруженных улицах города. Об этом пишет "Фонтанка".

Издание отмечает, что интернет-пользователи вовсю обсуждают новый "лайфхак": 10 часов стоянки в центре обойдутся водителю в 3,6 тысячи рублей, а штраф за неоплату составляет всего 3 тысячи.

В публикации также говорится, что чиновники знают о сложившейся ситуации и обсуждают повышение штрафов в ближайшее время. Источники издания сообщили, что эта сумма может увеличиться до 4,5-5 тысяч рублей. На данный момент 5 тысяч составляет штраф за неоплату парковки в Москве, пишет Смотрим.