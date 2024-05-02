В МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей

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ГИБДД выдает владельцам автомобилей номерные знаки с триколором. Заказать их можно и в частных компаниях, где водитель сам выбирает номера с флагом или без. Последние обходятся дороже на несколько сотен рублей

Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», в соответствии с которым изображение российского флага на номерных знаках автомобилей станет обязательным, сообщает «Коммерсантъ».

Исключение предлагают сделать для номеров машин членов дипломатического корпуса, для них значок будет факультативным.

В настоящий момент номерные знаки без триколора не являются нарушением, потому что не противоречат государственному стандарту (он регулирует размеры знака, наличие там разрешенных цифр, букв и обозначение региона регистрации автомобиля), пишет РБК.