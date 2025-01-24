В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей

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Мосгордума в десять раз планирует повысить штраф за неоплату парковки в столице для юридических лиц — владельцев автотранспорта. Сумма увеличится с 5 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

Фракция «Единая Россия» внесла в Мосгордуму поправки к столичному КоАП в ноябре прошлого года, а 23 января документ обсудила комиссия городского парламента по транспорту и одобрила его.

В Мосгордуме рассказали, что доля штрафов за неоплату парковки со стороны юрлиц растет, а чаще всего к ответственности привлекаются «таксомоторные и логистические компании». Действующая санкция неэффективна, поскольку нарушители часто оставляют машины на весь день около школ, МФЦ, больниц, а также на парковках, где тариф может достигать 800 рублей в час.

Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов подчеркнул, что штрафы собираются исключительно для профилактики нарушений, а не для пополнения городской казны. Сборы от платных парковок идут на благоустройство территорий, в 2024 году сумма составила 9,8 млрд рублей, отмечается в заметке, пишут "Известия".