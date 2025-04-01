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В Минтруда высказались о появлении в России Единой карты для пенсионеров

1 апреля 2025 10:06
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В Минтруда высказались о появлении в России Единой карты для пенсионеров

Введение в России Единой социальной карты для пенсионеров потребует значительных изменений в социальном законодательстве. Необходимо будет разработать общефедеральный стандарт по предоставлению льгот пенсионерам, который в настоящее время различается по регионам. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. 

«Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны», — заявил Котяков в ответ на подобное предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Его слова передает ТАСС. 

Он отметил, что введение Единой пенсионной карты является вопросом изменения социального законодательства в России. Министр упомянул, что в стране уже существует подобное решение для многодетных семей. Так, семьи, имеющие трех и более детей, используют QR-коды для получения льгот на всей территории РФ. Антон Котяков подчеркнул, что, хотя технология с картами уже известна, введение такой системы потребует перераспределения финансовых потоков между регионами, что может привести к существенным финансовым потерям для некоторых из них. Кроме того, глава Минтруда также указал на необходимость проведения обширной работы по законодательной подготовке и координации проекта Единой карты для пенсионеров с региональными властями.

Ранее Сергей Миронов предложил ввести Единую социальную карту для пенсионеров. Он подчеркнул, что россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта. В связи с этим пенсионеры не должны чувствовать себя ущемленными из-за перехода через административные границы. Они находятся на своей родине, а не на чужой территории. Планируется, что карта будет доступна во всех российских регионах, пишет «Национальная служба новостей».

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