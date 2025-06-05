В МЧС предложили размещать информацию о бомбоубежищах на «Госуслугах»

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Замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов рассказал, что до конца 2025 года на портале «Госуслуги» могут разместить адреса бомбоубежищ во всех российских регионах.

В Общественной палате при этом сообщили, что уже сейчас разрабатывается механизм, который дополнит личный кабинет на «Госуслугах» новой вкладкой с адресами точек безопасности.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует Старовойтова «Парламентская газета».

То же самое, по его словам, планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.