В Крыму жара побила абсолютный максимум за всю историю наблюдений

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В Симферополе накануне был зафиксирован новый температурный рекорд – столбики термометров поднялись до 35,1 градуса. Это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений.

"Это на 3,4 градуса больше максимального значения, которое было ранее установлено в 2017 году – тогда рекорд составил 31,7 градуса", – рассказали РИА Новости в гидрометцентре региона.

Погоду на полуострове в настоящий момент определяет пришедший со Средиземноморья теплый фронт. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.