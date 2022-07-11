В Госдуму внесут законопроект о снижении пенсионного возраста

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Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что депутаты фракции снова внесут в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин - до 55 лет. Об этом он сказал в кулуарах съезда партийной организации "Молодежь Справедливой России".

Кроме того, речь идет об индексации пенсий рабочим пенсионерам. Таким образом, эсеру вернутся к тем инициативам, которые были отклонены Госдумой.

А еще справороссы намерены внести в Госдуму законопроект, которым предлагается установить подоходный налог в 18 процентов для тех, чей доход в год составляет более 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы РФ 11 июля рассмотрит вопрос о проведении внеочередного заседания 15 июля. Внеочередного заседание может быть необходимо в связи с тем, что появились неотложные вопросы.

В прошлом году Миронов, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России призвали Владимира Путина отменить пенсионную реформу. Они пояснили, что никому от реформы в стране не стало лучше, пишет МК.