Я нашел ошибку
Главные новости:
Театр «Мастерская» из Самары представил два спектакля на Всероссийском фестивале «Классика» в Москве
Театр «Мастерская» из Самары представил два спектакля на Всероссийском фестивале «Классика» в Москве
В Госдуму внесут проекты об обязательной маркировке видео с использованием ИИ
В Госдуму внесут проекты об обязательной маркировке видео с использованием ИИ
На Вольской в Самаре могут построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков
На Вольской в Самаре могут построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.6
-0.69
EUR 93.7
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные

В Госдуму внесут проекты об обязательной маркировке видео с использованием ИИ

14 ноября 2025 15:01
69
В Госдуму внесут проекты об обязательной маркировке видео с использованием ИИ

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на регулирование использования технологий искусственного интеллекта при создании видеоконтента, в частности, предлагается ввести обязательную маркировку видео, созданных с помощью ИИ, документы имеются в распоряжении РИА Новости.

Автором инициатив стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

"Проект закона предлагает внести изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", включив определения синтетического видеоматериала, маркировки и владельца видеохостинга", - сообщается в пояснительной записке к одному из проектов.

Первым законопроектом предлагается установить обязательную маркировку видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта.

Маркировка, согласно проекту, должна включать в себя два элемента: видимое обозначение, отображаемое при просмотре видео, а также машиночитаемую метку в метаданных, содержащую сведения о применении ИИ, дате и владельце ресурса.

Такой подход, по мнению авторов, обеспечит прозрачность, поможет пользователям отличать реальные видеоматериалы от синтетических и предотвратит распространение дезинформации и дипфейков.

Вторым законопроектом дополняется КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований к маркировке синтетических видеоматериалов. Для граждан предусматривается штраф от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
66
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
158
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
174
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
266
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
634
Весь список