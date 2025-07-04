В Госдуму внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу

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Депутаты Госдумы предложат законопроект о сокращении рабочего дня перед выходными, согласно которому при пятидневной рабочей неделе рабочий день будет короче на один час. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к проекту, инициатива при этом подразумевает сохранение установленной нормы рабочего времени. В сопроводительных документах указано, что законодательство не предусматривает сокращение рабочего дня перед выходными при стандартной пятидневной рабочей неделе. Однако запрета на это нет, если соблюдаются основные требования к длительности рабочей недели.

Авторы проекта отмечают, что многие работодатели вводят сокращенный рабочий день в пятницу, не превышая лимит 40 часов в неделю. Они подчеркивают, что такой подход повышает удовлетворенность сотрудников, помогает им восстановить силы перед новой неделей и стимулирует продуктивность. Работники, зная, что у них есть меньше времени, стремятся выполнить больше задач, что положительно сказывается на общей эффективности.

Депутаты Госдумы считают, что новая инициатива улучшит качество жизни работников, сохранит их здоровье и повысит производительность труда.