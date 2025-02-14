В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет, документ доступен в думской базе данных.
"Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей — в связи с 30‑летием совместной жизни", — говорится в проекте.
Кроме того, авторы инициативы предложили выплачивать:
Сейчас подобные выплаты действуют в 19 регионах и некоторых городах, но существенно различаются, пишет РИА Новости.