В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет

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Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет, документ доступен в думской базе данных.

"Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей — в связи с 30‑летием совместной жизни", — говорится в проекте.

Кроме того, авторы инициативы предложили выплачивать:

40 тысяч рублей — к 40‑летию со дня свадьбы;

50 тысяч — к 50‑летию;

60 тысяч — к 60‑летию;

70 тысяч — к 70‑летию.

Сейчас подобные выплаты действуют в 19 регионах и некоторых городах, но существенно различаются, пишет РИА Новости.