В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

122

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий увеличение минимального возраста для приобретения алкогольной продукции до 21 года. Такой статус у документа появился на сайте ГД.

«Зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы», — указано рядом с законопроектом на сайте Госдумы. Инициатором законопроекта выступила сенатор Марина Сидухина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемая мера обусловлена негативным воздействием алкоголя, который, по мнению авторов, разрушает социальные связи и препятствует полноценному развитию личности. Также подчеркивается, что предыдущие попытки повысить возрастной ценз не увенчались успехом, пишет Ура.ру.