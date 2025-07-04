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В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

4 июля 2025 09:12
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В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий увеличение минимального возраста для приобретения алкогольной продукции до 21 года. Такой статус у документа появился на сайте ГД. 

«Зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы», — указано рядом с законопроектом на сайте Госдумы. Инициатором законопроекта выступила сенатор Марина Сидухина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемая мера обусловлена негативным воздействием алкоголя, который, по мнению авторов, разрушает социальные связи и препятствует полноценному развитию личности. Также подчеркивается, что предыдущие попытки повысить возрастной ценз не увенчались успехом, пишет Ура.ру.

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