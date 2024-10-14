В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке

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В России вновь активизировалась дискуссия о применении животных в цирковых представлениях. Обсуждение разгорелось после публикации видеоматериалов с репетиций известных дрессировщиков братьев Эдгарда и Аскольда Запашных. В связи с этим в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить выступление животных в цирке. Нужно ли запрещать подобное, и что животные переживают в цирковых условиях — в материале URA.RU.

Появившийся видеоролик, демонстрирующий репетиции с животными в Большом Московском цирке, вызвал огромный общественный резонанс. На записи видно, как братья Запашные используют хлысты, бросают предметы в животных и обливают львов и тигров водой для выполнения каких-либо действий. После этого братьев пригласили в Госдуму для дачи объяснений. Эдгард Запашный высказался о ситуации, подчеркивая схожий международный опыт и отсутствие скандалов в других странах. Он отметил, что российские цирковые артисты выступают более чем в 30 странах мира, и нигде, кроме РФ, не возникает скандалов, связанных с обвинениями в избиении животных. Он упомянул, что случаи применения силы к животным происходят крайне редко и являются вынужденной мерой.

Эта ситуация стала причиной внесения в Госдуму законопроекта о запрете цирковых представлений с животными. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым инициировали разработку подобного законопроекта. Инициатива включает в себя поправки в статью 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которая регулирует использование животных в культурно-массовых мероприятиях. Политики предлагают исключить из этой статьи, а также из других соответствующих разделов закона, любые упоминания о цирках. Петиция с аналогичным требованием набрала около 35 000 подписей.

Кроме того, по данным исследования, проведенного SuperJob, каждый второй житель РФ выступает против использования животных в цирковых представлениях. Так, 41% опрошенных считают, что следует ввести запрет как на участие диких, так и домашних животных в цирке, а 11% выражают протест только против эксплуатации диких животных. Среди женщин большая доля — 45% — поддерживает идею полного отказа от использования животных в цирках, и 13% выступают против участия только диких животных. Мужчины менее склонны к зоогуманизму, с 38% и 10% соответственно. Помимо прочего, люди с зарплатой до 50 тысяч рублей более склонны поддерживать запрет на использование животных в цирковых представлениях по сравнению с более обеспеченными россиянами.

По всему миру наблюдается тенденция к уменьшению или полному запрету цирковых представлений с участием животных. Более 40 стран уже ввели частичные или полные ограничения на такие шоу. Основные возражения связаны с методами дрессировки, которые часто включают голодание и наказание животных, чтобы заставить их выполнять неестественные для них трюки.