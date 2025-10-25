В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"

62

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на пришедший в Россию опасный подростковый челлендж под названием "разбиватель черепа".

В разговоре с "Лентой.ру" она отметила, что предупредить о новом опасном тренде необходимо в первую очередь родителей.

"Начинать нужно с родителей, предупредив о том, что появилось такое опасное увлечение у детей. Дети есть дети. Стремление к драйву совершенно понятно. Это свойственно их возрасту. Также в разговорах о важном обязательно нужно включить эту тематику", – сказала Останина.

Парламентарий предложила рассказывать об опасности занятия такого рода увлечениями именитым спортсменам.

Она также призвала блогеров активно транслировать в общественных медиа информацию о вреде, который может нанести челлендж.

Суть челленджа заключается в том, что два человека выбивают ноги из-под третьего во время прыжка, заставляя его упасть.