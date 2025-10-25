Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
В Самарском регионе подходит к концу III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ
В Самарском регионе подходит к концу III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ
В Самарской области могут построить два новых завода
В Самарской области могут построить два новых завода
В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"
В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные

В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"

25 октября 2025 14:35
62
В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на пришедший в Россию опасный подростковый челлендж под названием "разбиватель черепа".

В разговоре с "Лентой.ру" она отметила, что предупредить о новом опасном тренде необходимо в первую очередь родителей.

"Начинать нужно с родителей, предупредив о том, что появилось такое опасное увлечение у детей. Дети есть дети. Стремление к драйву совершенно понятно. Это свойственно их возрасту. Также в разговорах о важном обязательно нужно включить эту тематику", – сказала Останина.

Парламентарий предложила рассказывать об опасности занятия такого рода увлечениями именитым спортсменам.

Она также призвала блогеров активно транслировать в общественных медиа информацию о вреде, который может нанести челлендж.

Суть челленджа заключается в том, что два человека выбивают ноги из-под третьего во время прыжка, заставляя его упасть.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
47
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
207
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
357
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
392
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
495
Весь список