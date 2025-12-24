В Госдуме предложили запретить госслужащим иметь недвижимость за рубежом

В Госдуме депутаты фракции КПРФ предложили запретить госслужащим и их семьям владеть недвижимостью за рубежом. Соответствующий законопроект будет внесен в ГД 24 декабря.

Инициатором проекта выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Проектом федерального закона предлагается установить запрет иметь недвижимое имущество в иностранных государствах и территориях в отношении круга лиц", — приводит слова текста документа РИА Новости.

Речь идет о лицах, занимающих государственные должности России и ее субъектов, включая президента страны, председателя правительства, федеральных министров, судей, депутатов Госдумы, сотрудников МВД, СВР, ФСБ и других.

Уточняется, что проект призван уменьшить влияние политики других стран на российских госслужащих.