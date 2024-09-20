В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 20 сентября рассказал, что до конца года в нижнюю палату внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии.

«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится еще более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», — приводит его слова «РИА Новости».

Вице-спикер Госдумы уточнил, что поправки будут касаться размера предновогодней выплаты, которая должна быть «одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров».

Чернышов отметил актуальность законопроекта в связи с повышением за два года в России инфляции. По его словам, наименее защищенные слои населения, такие как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен, пишут "Известия".