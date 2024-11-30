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В Госдуме предложили увеличить штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах

30 ноября 2024 10:23
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В Госдуме предложили увеличить штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах

Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах и вернуть в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья.

Некоторые владельцы квартир устраивают у себя дома свалку, тем самым осложняя жизнь соседям. Необходимо кратно увеличить штрафы и расширить перечень условий, подпадающих под определение антисанитарии, отметил Колунов.

Если же штрафы не оказывают должного влияния, то нужно вернуть в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья, подчеркнул депутат.

Собственники грязных квартир нарушают права и интересы соседей, бесхозно обращаясь с жильем. Запах из таких квартир распространяется на лестничную клетку и соседние квартиры, а люди вынуждены дышать этим и обращаться во все инстанции, в том числе в МВД, социальные службы, Роспотребнадзор, пишет Смотрим.

Найти управу на таких собственников жилья достаточно тяжело: устная беседа не помогает, как и меры административного воздействия. Ст. КоАП 6.4 предусматривает штрафы в размере 500-1000 руб. за антисанитарию. "Привлекают по этой статье крайне редко. Соседи вынуждены годами жить в таких условиях и дышать этим. Более того, уполномоченные органы зачастую не могут попасть в частную собственность, им просто не открывают. В моем избирательном округе такие примеры есть", – заключил Колунов.

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