В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи

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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» 10 июля предложили создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи», — приводит текст письма «РИА Новости».

Уточняется, что депутаты предложили использовать номер 106, поскольку он не занят другими службами и легко запоминается.

По их мнению, этот номер поможет обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан. Кроме того, депутаты считают, что это улучшит защиту животных от несчастных случаев и сделает отношение к ним в обществе более гуманным, пишут "Известия".