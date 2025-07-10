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В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи

10 июля 2025 22:53
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В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» 10 июля предложили создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи», — приводит текст письма «РИА Новости».

Уточняется, что депутаты предложили использовать номер 106, поскольку он не занят другими службами и легко запоминается.

По их мнению, этот номер поможет обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан. Кроме того, депутаты считают, что это улучшит защиту животных от несчастных случаев и сделает отношение к ним в обществе более гуманным, пишут "Известия".

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