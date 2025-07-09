В Госдуме объяснили, введут ли запрет на ввоз iPhone в Россию

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После подписания президентом закона, обязывающего Apple разрешить установку приложений с RuStore на iPhone и iPad, мнения членов Госдумы о будущем техники Apple в России разделились. Об этом пишут несколько российских СМИ, сообщает iguides.ru.

Сначала по этому поводу высказался заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он сказал, что в случае неисполнения Apple нового закона в России вполне может быть введен запрет на ввоз iPhone:



«Таким компаниям доступ на российский рынок будет закрыт. И нашим гражданам, которые хотят их технику покупать, придется делать это только в третьих странах. Для остальных брендов рынок будет открыт, они смогут получать большие доходы».



Однако чуть позже другой депутат Госдумы Евгений Попов опроверг его слова. В своем Telegram-канале он заявил, что о запрете на ввоз и продажу айфонов в России даже речи не идет:



Стоит отметить, что Андрей Свинцов не впервые публично поддерживает идею отказа от iPhone в России. В 2023 году он выразил готовность отказаться от использования айфонов среди членов администрации страны: «В случае если будет такая рекомендация, мы все откажемся. Никаких проблем в этом не будет».