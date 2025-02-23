В Госдуме хотят контролировать цены на жилую недвижимость

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, должны находиться под государственным контролем. В беседе с РИА Новости он подчеркнул необходимость проверки ценообразования и утверждения приемлемого диапазона цен, как это делается в сфере ЖКХ.

Миронов отметил, что «рыночные условия» сделали покупку квартиры для обычной семьи почти невозможной. Он выразил недоумение по поводу высоких цен на жилье, не только в столицах, и задался вопросом о ситуации в строительстве и недвижимости. Лидер эсеров считает, что застройщикам выгоднее «держать» цены, чем снижать их до справедливого уровня, и отметил, что в текущих ценах на новостройки присутствует значительная спекулятивная составляющая.

Он также добавил, что для повышения рождаемости необходимо обеспечить семьи двух- или трехкомнатными квартирами, а не студиями. Миронов предложил рассмотреть дополнительные меры государственной поддержки для застройщиков, которые строят такое жилье, и выразил недовольство по поводу строительства малогабаритных квартир, заявив, что тратить государственные деньги на это нецелесообразно, пишет Газета.