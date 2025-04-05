В ГД предложили запретить размещение на столах общепита солонок и сахарниц

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой ввести новые правила для заведений общественного питания. В частности, предлагается исключить размещение на столах солонок и сахарниц.

В своем письме Даванков обращает внимание на такие распространенные в России диагнозы, как ожирение и сахарный диабет. Парламентарий отмечает, что это связано с неправильным питанием, когда "каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда".

"В то же время, в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе", – пишет депутат ГД.

Это, по его мнению, формирует у людей "устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

Солонки и сахарницы в заведениях общепита, считает Даванков, следует предоставлять посетителям только по их запросу.

Депутат Госдумы просит Роспотребнадзор рассмотреть целесообразность реализации этой инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям ведомства совместно с Минздравом ввести новые правила для заведений общественного питания, пишет Смотрим.