В ГД предложили ввести цветовую маркировку продуктов с сахаром и жирами

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Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести цветовую маркировку продуктов, которые содержат сахар и жиры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю внедрить систему маркировки продуктов питания "Светофор" на обязательной основе для всех производителей. Это позволит потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара и жиров: красная маркировка будет означать повышенное содержание, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья. Это поможет гражданам более осознанно подходить к своему питанию и делать выбор в пользу более здоровых продуктов", - сказано в обращении.

В документе отмечается, что ранее Роспотребнадзор инициировал проект по добровольной маркировке пищевой продукции под названием "Светофор", эта мера нацелена на повышение осведомленности потребителей о составе продуктов питания, однако, как показала практика, в добровольной форме данная инициатива не достигла максимальной эффективности, и это связано с тем, что не все производители заинтересованы в том, чтобы предоставлять информацию о повышенном содержании вредных компонентов в своей продукции.