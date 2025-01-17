В ГД предложили при поступлении в вуз учитывать оценку по истории

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Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил включить оценку по истории из школьного аттестата в результаты, который будут учитываться при поступлении в университеты. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.

Обращение с предложением было направлено зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышнеко.

"Предлагается включить оценку по истории из школьного аттестата в перечень результатов, учитываемых при поступлении в высшие учебные заведения, что станет важным шагом для реализации задач, обозначенных в указе президента", – заявил Аксененко в документе.

Отмечается, что дополнительно подчеркнуть значимость предмета поможет установка минимального проходного балла по истории для поступления на определенные направления подготовки.

По данным Минобрнауки, 12% российских абитуриентов сдают ЕГЭ по истории. Оставшаяся часть школьников может знать историю хуже из-за нагрузки при подготовке к экзаменам и сосредоточенности на предметах, выбранных к сдаче.