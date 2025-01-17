В ГД предложили при поступлении в вуз учитывать оценку по истории

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил включить оценку по истории из школьного аттестата в результаты, который будут учитываться при поступлении в университеты. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.
Обращение с предложением было направлено зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышнеко.
"Предлагается включить оценку по истории из школьного аттестата в перечень результатов, учитываемых при поступлении в высшие учебные заведения, что станет важным шагом для реализации задач, обозначенных в указе президента", – заявил Аксененко в документе.
Отмечается, что дополнительно подчеркнуть значимость предмета поможет установка минимального проходного балла по истории для поступления на определенные направления подготовки.
По данным Минобрнауки, 12% российских абитуриентов сдают ЕГЭ по истории. Оставшаяся часть школьников может знать историю хуже из-за нагрузки при подготовке к экзаменам и сосредоточенности на предметах, выбранных к сдаче.
"При этом ученые озвучивают интересный факт: два поколения людей, не знающих историю своей страны, создают пропасть между ними и их "корнями" – рушат государство", – отметил депутат.