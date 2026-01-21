В ФСБ России напомнили об изменении правил выезда детей за рубеж

Согласно новым правилам о выезде ребенка за рубеж, несовершеннолетние смогут пересечь границу только по загранпаспорту. Об этом в эфире телеканала "Россия" заявила официальный представитель ОПК ФСБ России в МАП Домодедово Екатерина Балашова.

При этом она отметила, что выезд за границу для детей до 14 лет остается возможным на основании свидетельства о рождении.

"Пересечение госграницы несовершеннолетним гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, с сегодняшнего дня возможно на основании собственного заграничного паспорта или при условии внесения в заграничный паспорт без электронного носителя информации одного из родителей соответствующих сведений о ребенке и следования совместно с ребенком", – сообщила Балашова.

С 20 января в России вступили в силу изменения, согласно которым дети и подростки в возрасте до 14 лет могут въезжать в страну и выезжать из нее только по заграничному паспорту. Соответствующие изменения в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", и в закон о госгранице, размещенные ранее на портале опубликования правовых актов, вступили в силу.

Министерство внутренних дел России ранее рекомендовало родителям и опекунам убедиться в наличии заграничного паспорта у детей перед поездками, пишет Смотрим.