В Европейскую Россию возвращается майское тепло

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Несмотря на дожди, майское тепло возвращается в центральный регион. Об этом заявил в эфире "России 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в ближайшие дни на Русскую равнину будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы из Причерноморья. И поэтому температура продолжит повышаться.

"Например, в Москве завтра температурный режим войдет в рамки климата – в полуденные часы до плюс 18 градусов, а к субботе столбики термометров дотянутся и до плюс 20", – сказал Заводченков.

А это значит, указал он, что впервые в мае температурный режим превысит норму почти на 2 градуса. Впрочем, погода начнет налаживаться уже сегодня.

"Сегодня погода в средней полосе Русской равнины станет налаживаться, и дожди приобретут локальный и кратковременный характер", – отметил метеоролог.

По его прогнозу, в средней полосе в полуденные часы воздух сможет прогреться до плюс 14-19 градусов, в Черноземье и на Средней Волге – до плюс 21. А самые высокие показания термометров ожидаются на юге – плюс 19-24 градуса.

Он пояснил, что наиболее плотные массивы фронтальной облачности переместятся дальше в северные широты региона. Именно там ожидаются экстремальные ливни, пишет Смотрим.