В европейской части России начинается смена сезонов

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Природа берет курс на осень. По регионам России пронесся мощный холодный фронт, а вслед за ним в страну идет сентябрьский холод.

Лето прощается с Сибирью и Русской равниной. В понедельник Воронеж накрыл мощный ливень. Метеостанции фиксировали ухудшение видимости до 7 километров. Но временами она уменьшалась едва ли не до нуля. Дождь с градом продолжался чуть больше часа, но этого оказалось достаточно, чтобы улицы и тротуары ушли под воду.

Не повезло с погодой накануне и Саратову. Там поднялся сильный ветер – падали деревья, а местами по области даже отмечались пыльные бури, то же самое в Донбассе. В Донецке не обошлось без ЧП. Сломанные ветви деревьев оборвали провода на одной из улиц города.

Причина катаклизмов – и на Волге, и в Черноземье, и на западе страны – это влияние огромного циклона, который сейчас накрывает Русскую равнину и Западную Сибирь, а точнее его холодного фронта. Причем, грозы – это далеко не главное, чем отметится в нашей стране этот фронтальный раздел, который пронесся в воскресенье в Москве. В мегаполисе прошли чрезвычайно мощные ливни. Накануне погода улучшилась – выглянуло солнце, но похолодало. В понедельник температура в течение дня едва достигла отметки +21 градуcа, это самый низкий показатель с начала августа.

Все дело в том, что вслед за холодным фронтом на Русскую равнину и на запад Сибири начали поступать холодные воздушные массы из Арктики. Уже сегодня, например, на Полярном Урале, в Республике Коми и Поморье температура не превысит +10 градусов. А на севере Центрального района будет всего +15… +20.

И в течение недели арктическое вторжение будет набирать силу. Прохладный воздух продолжит растекаться по стране. Последним бастионом летней погоды останется русский юг, но даже здесь жара начнет спадать, пишет Смотрим.