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В Черном море у берегов Крыма увеличилось количество медуз-корнеротов

16 июля 2024 18:31
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Профессор назвала опасным купание в море при большом количестве этих медуз.

Судя по распространенным в социальных сетях фотографиям, в Черном море у берегов Крыма увеличилось количество медуз-корнеротов, в таких условиях купаться опасно. Об этом 16 июля рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева, пишут "Известия".

«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — отметила специалист в беседе с RT.

Темерева добавила, что человек может получить обширные и болезненные ожоги при соприкосновении с медузой данного вида.

Она допустила, что смертельными последствия вряд ли могут быть, но реальна индивидуальная непереносимость, усугубленная аллергией. По ее словам, из-за этой медузы можно получить ожоги — очень обширные и болезненные.

«Купаться нельзя», — заключила эксперт.

Как следует из фотографий, которые распространили отдыхающие в Крыму, прибрежье мыса Тарханкут на западе полуострова, заполонили медузы. Иногда на 1 кв. м поверхности моря приходится несколько десятков медуз.

 

Фото:   freepik.com

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