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В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя

8 июля 2025 15:25
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В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя

Более 11 тысяч организованных туристов в России столкнулись с отменами и задержками рейсов с 5 по 7 июля, сбой коснулся нескольких тысяч рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, пишет РИА Новости.

"Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тысяч организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути. Авиационный кризис в российских аэропортах за двое суток с 5 по 7 июля привел к отменам и задержкам нескольких тысяч рейсов", - сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанных рейсах. "По предварительным подсчетам аналитической службы АТОР, основанным на агрегированной статистике от туроператоров и данных российских и зарубежных аэропортов и авиакомпаний, за означенный период с длительными задержками – на четыре и более часов – столкнулись не менее 5,5 тысяч российских туристов, вылетающих на отдых за границу. Примерно такое же количество не смогли вовремя вылететь в Россию", - подчеркнули в сообщении.

Уточняется, что в первую очередь проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет, поскольку их доля в самых пострадавших аэропортах ("Пулково" и "Шереметьево") аэропортах максимально велика.

Сообщается, что туроператоры в настоящее время пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают размещение в отелях. "В основном столкнулись со сложностями туристы, направлявшиеся во Вьетнам из Москвы – большинство из них были пересажены на ближайшие рейсы "Аэрофлота" до Ньячанга… Также с переносами столкнулись туристы, направляющиеся на Мальдивы со стыковкой в Москве. Для них были перебронированы билеты и отели на ближайшие возможные даты без ФПР (фактически понесенные расходы - ред.)", – процитировали в сообщении слова представителя туроператора "Русский Экспресс".

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