В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали множество рейсов

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Из-за непогоды и сильного снегопада в аэропортах Москвы задержали множество рейсов, несколько самолетов не смогли вылететь вовремя, сообщает Telegram-канал Mash.

«Из-за сильного снегопада самолет "Москва — Новосибирск" уже третий час не может вылететь из Домодедово. Одному из пассажиров стало плохо — на взлетную полосу приехала скорая. По словам находящихся на борту, самолет застрял в огромном сугробе, сдвинуть его не может даже буксир», — сообщают администраторы канала.

Кроме того, еще два самолета, летящие из эмиратской Шарджи в Домодедово, экстренно приземлились во Внуково на дозаправку. Пассажиры несколько часов ждали вылета в аэропорт назначения. Нескольким людям стало плохо, к бортам подъезжали скорые.

По данным Яндекс-расписания, во Внуково задержано семь рейсов и четыре отменено. В Домодедово задержали 18 рейсов, в Шереметьево — девять.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в столичных аэропортах, пишет Мослента.