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Ужесточены штрафы за несообщение в военкомат о переезде

7 июля 2025 19:32
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Ужесточены штрафы за несообщение в военкомат о переезде

На официальном сайте опубликования правовых актов появился подписанный Президентом России Владимиром Путиным закон об увеличении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания. Ранее взыскание накладывали на сумму до 10 тысяч рублей.

Авторы законопроекта в аналитической записке приводили данные Минобороны России о привлечении к административной ответственности граждан за неисполнении обязанностей по воинскому учету. Оказалось, что больше всего штрафов выписывали за 2023 год тем, кто не сообщал о своем переезде в военкомат, пишет МК. 

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