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Цены в России расти не перестанут

1 июля 2024 10:47
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Цены в России расти не перестанут

Рост цен в России в июне ускорился, четыре недели подряд уровень инфляции превышает средние многолетние значения, и ждать ее торможения пока не стоит. К такому выводу пришел Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на записку которого ссылается «Коммерсантъ».

Экономист Дмитрий Полевой указал, что с учетом данных по 24 июня инфляция за месяц даст 0,73 процента, что в 2,5 раза выше долгосрочных 0,28 процента. В прошлом месяце особенно проявили себя устойчивые компоненты, что усугубляет ситуацию. В годовом выражении инфляция соответствует 8,75 процента, что выше ориентиров и прогнозов Банка России и других ведомств.

В ЦМАКП последовательно критикуют жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) регулятора, то есть борьбу с инфляцией через повышение ставки. На этот раз аналитики указали, что в последние недели очень интенсивный рост цен идет в нескольких зонах, а базовая инфляция ускоряется медленно, что свидетельствует скорее о специфике рынков, а не о системных процессах.

При этом автор записки Дмитрий Белоусов признал, что выход на годовой таргет по инфляции ЦБ в четыре процента уже почти невозможен, потому что для этого потребительские цены во втором полугодии должны перестать расти, пишет Лента.

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