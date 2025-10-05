Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов

161

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 124,48 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 08:14 по московскому времени, криптовалюта достигла 125,18 тысячи долларов, прибавив 2,06%.

Предыдущий пик цены был зафиксирован 14 августа, когда цена биткоина достигла 124,47 тысячи долларов, сообщает ТАСС.

1 октября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предположил, что стоимость биткоина может достичь 1 миллиарда долларов. По его словам, криптовалюта надолго останется в жизни общества, а его росту способствует политика "печатного станка".