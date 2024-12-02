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ЦБ и Минюст ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги без суда

2 декабря 2024 09:19
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ЦБ и Минюст ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги без суда

Центральный Банк России, министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законодательство, которые потенциально ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц с помощью исполнительной надписи нотариуса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

В августе этого года президент Владимир Путин поручил Центробанку и правительству проработать вопрос информирования заемщиков о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариуса и обеспечить право россиян на отказ от такого взаимодействия с кредиторами.

В рамках этого поручения ЦБ предлагает обязать банки включать в кредитные договоры пункт о согласии либо об отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, банкам следует публиковать информацию о таком способе сбора долгов, сроках совершения и обжалования надписи нотариуса, а также о праве заемщика отказаться от применения такого метода взыскателями.

Также в целях ограничения недобросовестных практик предлагается отказывать в взыскании просроченной задолженности за счет исполнительной надписи нотариуса в течение «периода охлаждения», рассказал представитель ЦБ.

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