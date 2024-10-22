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Трехдневный саммит БРИКС стартует в Казани сегодня

22 октября 2024 09:04
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Трехдневный саммит БРИКС стартует в Казани сегодня

На нем подведут итоги председательства России в объединении в 2024 году.

Сейчас в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Заявки на вступление в объединение подали Алжир, Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Пакистан, Малайзия, Азербайджан и Турция.

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября, подтвердили 36 стран, и 22 из них будут представлять лидеры государств, сообщает 1 Канал.

В частности, в столицу Татарстана приедут лидеры восьми стран БРИКС: председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президента Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси, премьер Эфиопии Абий Ахмед, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Собирался приехать и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, но 20 октября в его пресс-службе сообщили, что по медицинским показаниям он не сможет прилететь и будет участвовать в мероприятии онлайн. Бразильские СМИ написали, что Лула дома получил травму головы, ему наложили швы. Других подробностей об этом в прессе не появлялось.

В итоге делегацию Бразилии в Казани возглавит министр иностранных дел Мауро Виэйра. Глава МИД будет представлять и Саудовскую Аравию — Фейсал бен Фархан подтвердил участие в саммите.

Также Ушаков отмечал, что приглашения были отправлены лидерам стран СНГ, и все они ответили положительно. Кроме того, на саммит должны приехать президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В Кремле 21 октября сообщили, что президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани проведет отдельные встречи практически со всеми лидерами государств, которые приедут на форум. На саммите особое внимание будет уделено теме возможного расширения объединения, отметили в Кремле.

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