Таксопарки указали на риск остаться без бизнес-седанов и минивэнов

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Сейчас в России отсутствуют потенциально подходящие модели локализованных автомобилей для такси сегментов «комфорт+», «бизнес» и «минивэны». Об этом рассказала председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, передает аналитическое агентство «Автостат» 5 июня. Это может привести к снижению доступности и качества услуг в этих тарифах, указала она.

Соответствующими норме закона о локализации такси считаются модели Lada и «Москвич», а также кроссоверы Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 и электромобили Evolute i-Pro и i-Joy, объяснил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников. Он заявил, что «в тарифы «бизнес» и «минивэн» отечественному автопрому предложить нечего».

Операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев выразил надежду, что автопроизводители расширят ассортимент подходящих для такси моделей, поскольку время на это еще есть, пишут "Известия".