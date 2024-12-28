Священникам запретили играть на сцене

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Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил список запрещенных для священнослужителей профессий — среди них работа на бирже, сценическая деятельность, профессиональный спорт и воинская служба. Об этом указано на официальном сайте РПЦ.

«Совершенно недопустимой ни в каком профессиональном качестве является трудовая деятельность в учреждениях и организациях, сомнительных с моральной точки зрения (игорных домах, казино и иных), а также в учреждениях и организациях, предполагающих проведение мероприятий, противоречащих христианской нравственности», — указано в документе.

Подчеркивается, что для священников неприемлемой является военная служба и «всякая вообще служба, предполагающая возможность участия в боевых действиях или ношения оружия». При этом им не воспрещается преподавать в учреждениях, занимающихся подготовкой кадров для вооруженных сил и спецслужб, пишет Лента.