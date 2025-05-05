Сумма в 10 тысяч рублей является самым популярным размером взятки в России

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Самым популярным размеров взятки в России является сумма в десять тысяч рублей. Об этом со ссылкой на статистику Судебного департамента Верховного суда сообщает РИА Новости.

По статистике, в 2024 году за мелкое взяточничество в России осудили 2305 человек, среди них 149 женщин и пять рецидивистов, ранее судимых за аналогичное преступление. По статье о получении более крупных взяток осудили 1633 человека, в том числе 306 женщин. 710 человек отправили в колонию.

Среди осужденных пять работников суда, 43 прокуратуры и следствия и 500 сотрудников правоохранительных органов.