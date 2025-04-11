Суд оштрафовал Ксению Собчак

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Суд в Москве оштрафовал российскую журналистку Ксению Собчак за неоплату ранее наложенного административного штрафа. Об этом сообщили в судебной инстанции.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказали РИА «Новости» в суде. Это решение вынесено после того, как Собчак не уплатила в установленный срок предыдущий штраф.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок может повлечь за собой наказание в виде штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, а также возможность административного ареста или обязательных работ. Однако конкретная сумма нового штрафа и детали предыдущего нарушения Собчак не были уточнены.