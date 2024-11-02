Стартует новый этап маркировки безалкогольных напитков

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С 5 ноября розница и общепит обязаны передавать сведения о приемке и продаже маркированных безалкогольных напитков в систему "Честный знак". Маркировка должна снизить долю нелегальной продукции, которая в безалкогольных напитках, по оценкам экспертов, составляет около 20%.

Кассир будет сканировать код маркировки на упаковке, касса будет передавать данные о продаже в "Честный знак". Изменения коснутся напитков в стекле, полимерной упаковке, алюминиевой и полимерной банке. Исключение составят соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье.

Это один из этапов введения маркировки безалкогольных напитков. С 1 декабря 2023 года она стала обязательной для напитков в стеклянной и полимерной таре (кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье). С 1 марта 2024 года ее распространили для тех же безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой. С 1 июня 2024 года маркировка стала обязательной для соков, нектаров, растительного молока, компотов, других безалкогольных напитков во всех видах упаковки. А с 5 февраля 2025 года кассы автоматически начнут блокировать продажи просроченных и нелегальных соков и безалкогольных напитков.

Маркировка безалкогольных напитков касается воды (включая минеральные и газированные), содержащей добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, соков фруктовых, ореховых и овощных, квасов, компотов, морсов и других.

Цифровую маркировку "Честный знак" государство вводит для борьбы с нелегальной продукцией. С ее помощью можно отследить путь товара до полки. По данным Центра отраслевой экономики НИФИ минфина, доля контрафакта в безалкогольных напитках составляет около 20%. Рост конечной цены продукции после введения маркировки не превысит 1% за шесть лет, пишет РГ.