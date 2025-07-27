Средний размер пенсий женщин впервые за годы превысил размер пенсий мужчин

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Впервые с 2015 года женщины в России получают пенсии больше, чем мужчины. Средний размер назначенных пенсий женщин на 1 января 2025 года оказался выше на 221 рубль. Об этом говорится в данных Росстата.

«По данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий женщин составил 23 249 рублей, тогда как у мужчин — 23 028 рублей. Во все предыдущие годы размер пенсий мужчин оставался выше, начиная с 2015 года, когда женщины получали в среднем 10 663 рубля, а мужчины — 11 346 рублей», — приводит данные Росстата ТАСС.

В 2024 году женщины получали в среднем 20 745 рублей, а мужчины — 20 854 рубля. Таким образом, за год пенсии женщин выросли быстрее. Кроме того, в отчетах указано, что пенсионеры в городах получают больше, чем в сельской местности: 24 005 рублей против 20 722 рублей на начало 2025 года.

Ранее в 2025 году Социальный фонд РФ сообщал, что средний размер пенсии по стране достиг 23 453 рублей, увеличившись за год на 2,5 тысячи рублей. С января 2025 года страховые пенсии уже выросли на 7,3%, а в дальнейшем их планируется повысить еще на 9,5%. Кроме того, с 2026 года индексацию страховых пенсий будут проводить дважды в год, а для работающих пенсионеров планируется восстановить индексацию выплат, пишет Ура.ру.