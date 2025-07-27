Я нашел ошибку
Главные новости:
Растворимый кофе имеет как преимущества, так и определенные ограничения в употреблении.
Врач-гастроэнтеролог рассказал об особенностях растворимого кофе
В Кировском районе Самары легковушка столкнулась с электросамокатом
В Кировском районе Самары легковушка столкнулась с электросамокатом
В Шигонском районе женщина дождалась, пока знакомый уснет, и украла 11 тысяч рублей
В Шигонском районе женщина дождалась, пока знакомый уснет, и украла 11 тысяч рублей
Средний размер пенсий женщин впервые за годы превысил размер пенсий мужчин
Средний размер пенсий женщин впервые за годы превысил размер пенсий мужчин
Полицейские работали  на месте ДТП в Октябрьском районе Самары
Полицейские работали  на месте ДТП в Октябрьском районе Самары
В Самарской области возведен первый профессиональный сектор для легкоатлетических дальних метаний
В Самарской области возведен первый профессиональный сектор для легкоатлетических дальних метаний
В Самарской области разыскивают подростка
В Самарской области разыскивают подростка
В Тольятти женщина попала под машину
В Тольятти женщина попала под машину
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.55
0.69
EUR 93.35
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
Весь список
  • Персональные данные

Средний размер пенсий женщин впервые за годы превысил размер пенсий мужчин

27 июля 2025 13:38
135
Средний размер пенсий женщин впервые за годы превысил размер пенсий мужчин

Впервые с 2015 года женщины в России получают пенсии больше, чем мужчины. Средний размер назначенных пенсий женщин на 1 января 2025 года оказался выше на 221 рубль. Об этом говорится в данных Росстата. 

«По данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсий женщин составил 23 249 рублей, тогда как у мужчин — 23 028 рублей. Во все предыдущие годы размер пенсий мужчин оставался выше, начиная с 2015 года, когда женщины получали в среднем 10 663 рубля, а мужчины — 11 346 рублей», — приводит данные Росстата ТАСС.

В 2024 году женщины получали в среднем 20 745 рублей, а мужчины — 20 854 рубля. Таким образом, за год пенсии женщин выросли быстрее. Кроме того, в отчетах указано, что пенсионеры в городах получают больше, чем в сельской местности: 24 005 рублей против 20 722 рублей на начало 2025 года.

Ранее в 2025 году Социальный фонд РФ сообщал, что средний размер пенсии по стране достиг 23 453 рублей, увеличившись за год на 2,5 тысячи рублей. С января 2025 года страховые пенсии уже выросли на 7,3%, а в дальнейшем их планируется повысить еще на 9,5%. Кроме того, с 2026 года индексацию страховых пенсий будут проводить дважды в год, а для работающих пенсионеров планируется восстановить индексацию выплат, пишет Ура.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
192
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
567
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
416
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
420
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
25 июля 2025  10:07
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
449
Весь список