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Создатель криптовалюты Ethereum перестал быть миллиардером

21 мая 2022 10:06
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Создатель криптовалюты Ethereum перестал быть миллиардером

Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин заявил, что он больше не является миллиардером. Об этом он написал в Twitter в комментарии к публикации о недавней активности основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса в этой социальной сети, пишет Газета.

«Кстати, я больше не миллиардер», — говорится в посте Бутерина.

При этом создатель Ethereum не объяснил, почему он больше не является таковым.

Ранее сообщалось, что Бутерин получил гражданство Черногории.

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