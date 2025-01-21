СМИ: Ролики YouTube полностью исчезнут из российских поисковиков

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Российские поисковые системы полностью удалят YouTube из результатов выдачи. Об этом сообщил неназванный источник в отрасли телеграм-каналу Время госзакупок.

Вместо YouTube пользователям будут предлагать контент на российских платформах.

YouTube полностью исчезнет из показов российских поисковиков. Пользователям будут предлагать просмотр роликов только на отечественных платформах. Источник канала Время госзакупок

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Роскомнадзор и российские компании не комментировали это заявление, пишет iphones.ru