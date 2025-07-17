Силы ПВО за ночь уничтожили 122 БПЛА над регионами России

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Российские силы ПВО уничтожили за ночь над регионами страны 122 украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 43 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 38 — над территорией Курской области, десять — над Орловской областью, шесть — над Смоленской, ещё шесть — над Воронежской, пять — над Белгородской, три — над территорией Московского региона, ещё три — над Калужской областью, три — над территорией Республики Крым,

по два — над территорией Ленинградской и Липецкой областей и один — над территорией Тульской области.

Ранее женщина погибла в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом.

Также фрагменты БПЛА попали в многоэтажный дом в Воронеже, в результате чего пострадали трое несовершеннолетних, пишет РТ.