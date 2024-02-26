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Силуанов объяснил необходимость валютных ограничений

26 февраля 2024 12:00
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Силуанов объяснил необходимость валютных ограничений

Минфин всегда выступал против валютных ограничений, но в условиях санкций и замороженных активов России важнее сохранить стабильность курса рубля, заявил 26 февраля глава министерства Антон Силуанов.

«Недавно курс был более 100 рублей за доллар, компании придерживали валютную выручку. Сейчас курс стабилизировался, валютная выручка возвращается. Стабильная ситуация — разве это плохо, кто-то от этого страдает?» — цитирует его «РИА Новости».

Минфин всегда поддерживал снятие ограничений во внешней торговле, но сейчас «стабильность важнее», заключил он.

Ранее, 16 февраля, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора отметила, что не видит весомых оснований продлевать требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.

По ее словам, основную пользу при стабилизации курса принесли повышение ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики. Глава ЦБ объяснила, что повышение ставки способствовало росту привлекательности сбережений в рублях, а не в валюте и замедлило раскручивание спирали роста на импорт.

Также на курс рубля положительно повлиял и рост выручки российских экспортеров, отметила финансист, пишут "Известия".

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