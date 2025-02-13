Силовики предотвратили теракт на вокзале в Пскове

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Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Пскове, где исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал.

«Пресечена деятельность ячейки запрещённой в России международной террористической организации (МТО), члены которой... планировали совершение террористического акта», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что планировалось взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове.

«При задержании террористы оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнём», — говорится в релизе.