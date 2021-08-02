Штангистка-трансгендер вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры

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Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио, так как прошла отбор, установленный нормами национальной федерации. Стоит пожелать ей удачи на соревнованиях, заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

43-летняя Хаббард сегодня стартует на Играх в Токио. До трансгендерного перехода она носила имя Гэвин Хаббард, завоевала серебро на чемпионате мира-2017 и победила на Тихоокеанских играх-2019, передает Радио Маяк.