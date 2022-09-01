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Школьная линейка прошла на фоне активного вулкана Эбеко в Северо-Курильске

1 сентября 2022 22:18
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Вулкан Эбеко "поздравил" жителей Курил с Днем знаний, выбросив пепел на четыре километра.

Вулкан Эбеко "поздравил" жителей Курил с Днем знаний, выбросив пепел на высоту около 4 километров, сообщает РИА Новости.

"01 сентября 2022 г. 11.26 (время камчатское). Высота пеплового выброса составила около 4000 м над уровнем моря", - сообщил Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в Telegram-канале.

"Мы привыкли к тому, что наш вулкан постоянно напоминает о себе, но сегодня столб пепла воспринимался как поздравление с праздником", - рассказал РИА Новости житель Северо-Курильска на Парамушире Сергей Лакомов. Он уточнил, что пеплопада в городе не было, потому что облако уносило в противоположную сторону.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

 

Фото:   скриншот видео РИА Новости

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