Семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел в городе Сланцы. Еще два человека доставлены в больницу с сильной интоксикацией.

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По подозрению в сбыте некачественной продукции был задержан 78-летний Николай Бойцов. В ходе обыска в его квартире были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости.

Также была задержана 60-летняя Ольга Степанова, которая, как сообщается, поставляла Бойцову спиртосодержащие вещества для последующего розлива и реализации.

Расследование уголовного дела продолжается. В пресс-службе прокуратуры Ленинградкой области заявили, что ситуация находится на особом контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.

«В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан», — говорится в сообщении Telegram-канала прокураторы.